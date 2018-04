Lien Verheyen in favorietenrol op toernooi Zilveren Klomp 07 april 2018

02u29 1

Tennis

Lien Verheyen wacht een druk weekend. Zowel op de Zilveren Klomp als op TC De Vallei is ze doorgedrongen tot de eindfase van de toernooien. In de Vrouwen II-reeks in de grensgemeente wist ze raad met de talentrijke Amber Bourguilioen en versloeg ze met 6-4 en 6-3 in kwartfinale zodat nu Claire Van Damme, die Kiana Roberts versloeg, wacht in halve finale.Aan de andere kant van de tabel is een al even bedrijvige Lani Neefs, die Britt De Rudder met twee keer 6-0 opzij zette, de grote kanshebster op een finaleplaats.





Opvallend is dat dezelfde meisjes elkaar allicht ook treffen in de Vrouwen III-reeks. Ook op De Vallei in Temse kan het tot een duel tussen Lani Neefs en Lien Verheyen komen in Vrouwen III.





In de Mannen II-reeks werd topfavoriet Maarten Van Landegemietwat verrassend uitgeschakeld door Louie De Smedt. Nog een paar B-2/6*spelers maken kans op een finaleplaats. In de Mannen III-reeks zijn B-spelers Baptiste Audenaert en Michael Fechner de eerste halve finalisten en met winst tegen Mario De Clerck is Arno Zels de eerste halve finalist in Mannen IV. (HUN)