Leon en Agnes vieren briljanten huwelijksjubileum Kristof Pieters

05 november 2018

17u01 1

Het is precies zestig jaar geleden dat Leon Kessels en Agnes Coenen elkaar hun jawoord gaven. Dit werd gevierd met familie en vrienden in Den Ouden Hof in Meerdonk. Leon en Agnes (beiden geboren Meerdonkenaars) leerden elkaar kennen in de herberg van de ouders van Agnes in de toenmalige Dorpsstraat, op het moment dat Leon afzwaaide van zijn legerdienst. Op 4 oktober 1958 beloofden ze eeuwige trouw in de Sint-Corneliuskerk en uit hun huwelijk kwamen drie kinderen: Benny en de dochters Brigina en Chantal. Later kregen ze nog twee kleinkinderen, Silke en Jelle. Leon werkte eerst bij meubelmakerij Sax in Sint-Niklaas en daarna bij Lusterie De Meulenaer, maar was uiteindelijk het grootste deel van zijn loopbaan aan de slag bij General Motors waar hij twintig jaar zou blijven tot aan zijn pensioen. Zijn vrije uurtjes besteedde hij liefst in de eigen groentetuin in de Margrietstraat. Agnes was jarenlang bestuurslid van KAV. Toen de plaatselijke afdeling werd stopgezet, stak ze een handje toe bij de gepensioneerdenbond OVD.