Leer- en beleefcentrum Klingspoor opent de deuren Kristof Pieters

31 maart 2019

10u46 0 Sint-Gillis-Waas Tien jaar na de aankoop van het voormalig station van De Klinge is de laatste fase van het toeristisch trefpunt Klingspoor voltooid. In plaats van treinreizigers houden er nu vooral fietsers halt. Die kunnen in het nieuwe leer- en beleefcentrum voortaan alles te weten komen over de thema’s klompen, natuur, grens en de vroegere spoorlijn Mechelen-Terneuzen.

De gemeente Sint-Gillis-Waas kocht in 2009 het café Oude Statie en de aanpalende lokalen in de Buitenstraat in De Klinge aan met de bedoeling om er een toeristisch centrum in te richten waar verschillende streekeigen thema’s aan bod komen. “Deze vroegere stationsomgeving aan de grens, waarlangs vele klompen vanuit het Waasland naar Nederland en Duitsland werden uitgevoerd, én de ligging tussen twee waardevolle natuurgebieden, maakt van deze plek de uitgelezen locatie om dit project te realiseren”, zegt schepen Marita Meul (CD&V).

In een eerste fase tussen 2011 en 2013 werd de voormalige stationsomgeving omgevormd tot een ontmoetingsplein waar verschillende erfgoedobjecten zoals een oude stoomlocomotief al een plaats kregen. Hiervoor kon de gemeente rekenen op Europese subsidies. In 2015 werd deze site uitgebreid met een aantal belevingselementen op de grensstrook, waaronder een reconstructie van de dodendraad.

Met het leer- en beleefcentrum is nu de laatste fase voltooid. Opnieuw met Europese steun, werd de aanpalende schuur en vervallen feestzaal naast het station verbouwd om er een educatieve werking op te starten. De werken gingen afgelopen zomer van start. Scenograaf Dries Otten werd aangesteld om de verschillende thema’s op een originele manier weer te geven. Verschillende partners en vrijwilligers leverden informatie, beeldmateriaal en objecten. Zo herbergt Klingspoor een unieke collectie klompen en landbouwalaam dat in bruikleen werd gegeven door Folkloregroep De Klomp en de familie De Keyzer-Maes. “En we zijn nog niet volledig klaar”, vervolgt Marita Meul. “De inrichting van een depotruimte op de zolder wordt de komende maand afgewerkt en er is ook nog een educatieve werkkaart in de maak die jonge bezoekers helpt bij hun rondgang.” Voor Marita Meul is Klingspoor meteen ook het afscheid van het departement toerisme want dat gaf ze begin dit jaar door aan collega Wilbert Dhondt. “En dat is toch een beetje zoals een kind afstaan maar ik weet dat het in goede handen is”, klonk het enigszins geëmotioneerd tijdens de opening het voorbije weekend.

Gedeputeerde Leentje Grillaert had in de marge ook nog goed nieuws te vertellen voor het toerisme in de grensregio. “Want binnenkort starten we met de werken om de fietssnelweg op de oude spoorzate te verbreden en te verharden”, kondigt ze aan. “De fietssnelweg zal drie meter breed worden zodat fietsers elkaar er veel beter kunnen kruisen. Elke boom die zal sneuvelen wordt gecompenseerd. Tegen eind dit jaar moeten de werken klaar zijn.”

Intussen is er ook een nieuwe vereniging opgericht: VriendenKling. De leden zullen regelmatig bezoekers gidsen en activiteiten organiseren. Het een leer- en beleefcentrum is echter ook vrij te bezoeken op zondag 7 en 21 april en vanaf mei t.e.m. oktober elke zondag tussen 14 en 17 uur.