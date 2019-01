Leegstaand jeugdhuis Den Biel wordt huurzaal “Jeugd blijft voorrang krijgen” Kristof Pieters

30 januari 2019

11u33 0 Sint-Gillis-Waas De nieuwe bestuursploeg in Sint-Gillis-Waas gaat het leegstaand jeugdhuis Den Biel aanbieden als huurzaal. Reanimatiepogingen van de jeugdhuiswerking draaiden immers op een sisser uit. In een eerste fase wordt de zaal exclusief voorbehouden aan jeugdverengingen maar als de interesse onvoldoende is, zal de infrastructuur voor iedereen ter beschikking worden gesteld.

Het jeugdhuis Den Biel sloot in september 2017 de deuren nadat de laatste bestuursleden de handdoek in de ring hadden gegooid. De oorzaak was een schrijnend gebrek aan vrijwilligers maar ook de strenge milieuvergunning en bijhorende geluidsnormen deed de jongeren één na één afhaken. Dat zorgde immers voor een stijgende druk op vlak van aansprakelijkheid en de daaraan gekoppelde mogelijke sancties. Volgens burgemeester Maaike De Rudder (CD&V) is er echter meer aan de hand. “Ik zie dit vooral als een gevolg van de sterke horeca in onze gemeente”, klinkt het. “We hebben een aantal cafés die heel populair zijn bij de jeugd zoals ’t Park. De jongeren moeten er geen glazen afwassen, vloeren schrobben en rekeningen betalen. Ze kunnen er onbezorgd aan de toog hangen. Het is bijzonder moeilijk om hen dan te overtuigen om zich te engageren voor een jeugdhuis. We vrezen dan ook dat de werking van Den Biel niet zo snel meer van de grond zal komen. We blijven natuurlijk hopen dat er ooit terug een volwaardige jeugdhuiswerking kan worden uitgebouwd. Zoiets komt en gaat in vlagen. Nu is er jammer genoeg een dieptepunt bereikt. We moeten realistisch zijn; het ziet er niet naar uit dat er snel terug jongeren gaan opstaan die aan de kar willen trekken.”

Het jeugdhuis Den Biel heeft een lange geschiedenis. De huidige stek werd in 2003 geopend. Den Biel telde destijds een honderdtal leden. De nieuwbouw kwam er nadat het oude jeugdhuis in mei 1996 door brand verwoest werd. Nadien waren er omzwervingen langs oude prefablokalen aan de bibliotheek en de oude KSA-lokalen naast het gemeentehuis.

Den Biel staat intussen al twee jaar leeg en dat is volgens burgemeester Maaike De Rudder echt wel zonder. “Het is immers een bijzonder fraai en functioneel gebouw. We mogen het niet laten verkommeren en moeten daarom nadenken over een bredere invulling.”

Het gemeentebestuur wil Den Biel nu opnemen in het aanbod van infrastructuur dat te huur wordt aangeboden. “Jeugdverenigingen gaan hierbij wel voorrang krijgen”, verduidelijkt De Rudder. “De zaal kan voor allerlei activiteiten gebruikt worden. Dit gaat van een spaghettifestijn tot een filmavond. En uiteraard blijven ook fuiven mogelijk. De zaal is nog altijd conform de regelgeving. We gaan de jeugdraad mee in dit proces betrekken. De jongeren moeten immers wel mee op de kar springen natuurlijk. Als dit systeem goed draait, blijft Den Biel exclusief voorbehouden voor de jeugd. We willen het na een jaar evalueren. Als het te weinig succes heeft bij jeugdverenigingen zullen we de zaal ook aan andere verenigingen aanbieden.