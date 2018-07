Landbouwers krijgen vulplaats voor sproeitoestellen 11 juli 2018

02u36 0 Sint-Gillis-Waas Landbouwers kunnen vanaf nu hun sproeitoestellen vullen op een nieuwe installatie in de Lange Nieuwstraat in Meerdonk. Het gaat om een zogenaamde 'openbare aanzuigplaats'.

Dat is een plaats waar land- en tuinbouwers water kunnen pompen uit een waterloop voor hun sproeitoestellen zonder dat er een risico bestaat op vervuiling. "Het sproeitoestel staat op een betonnen rooster. Hierdoor is er geen kans op verontreiniging van het water als we per ongeluk gewasbeschermingsmiddelen zouden morsen of als de spuittank zou overlopen", legt landbouwer Karel Van Dijck. "Verder is er een literteller zodat we onze toestellen nauwkeuriger kunnen vullen. Als er toch gemorst wordt, gaat het in een betonnen kuip waar alles gefilterd wordt voor het weer in de bodem dringt." De vulplaats is gelegen in de Lange Nieuwstraat tussen de Kijkverdrietstraat en de Koningspolderstraat op een perceel van de Polder van het Land van Waas. Het Polderbestuur verleende een opstalrecht. De werken kosten 22.300 euro waarvan 65% gesubsidieerd wordt door de provincie. "Het is de eerste vulplaats in Oost-Vlaanderen", weet schepen van Landbouw Chantal Vergauwen (CD&V). "In West-Vlaanderen zijn er intussen al een zevental van deze installaties." Dat Meerdonk werd uitgekozen als proefproject is geen toeval. Heel wat waterlopen zijn immers verbonden met het waardevolle en beschermde krekengebied. (PKM)