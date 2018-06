Kruispunt Nieuwstraat onderbroken 04 juni 2018

Vanaf vandaag tot en met donderdag voert De Watergroep werken uit in de Nieuwstraat aan het kruispunt met de Kerkstraat. De Nieuwstraat is niet toegankelijk voor doorgaand verkeer en er is een omleiding vanaf het kruispunt van de Nieuwstraat met de Kerkstraat via het Burgemeester Omer De Meyplein, Kasteelstraat, Parkstraat en Lage Kerkwegel. In de Lage Kerkwegel geldt er een enkelrichting.





(PKM)