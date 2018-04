Kringwinkel start met outletstore 'De Kilomeet' 18 april 2018

02u32 0 Sint-Gillis-Waas Textiel kopen per kilo of meubelen per lopende meter. Het kan vanaf dit weekend in De Kilomeet, een outlet van de kringloopwinkel van Den Azalee.

De Kilomeet opent op zaterdag 21 april de deuren en is gevestigd naast De Kringwinkel aan de Kluizenmeersen. Het is de allereerste overstock winkel van Den Azalee. In De Kilomeet zullen goederen als textiel en huisraad in bulk worden aangeboden aan de klanten. "Je koopt per kilo of per meter en dat aan echte bodemprijzen", zegt directeur Peter Maris.





Eerste in regio

Met De Kilomeet wil Den Azalee in de eerste plaats vooral de afvalberg nog meer verkleinen en het hergebruik vergroten. "Het gaat om goederen die niet verkocht zijn in de winkels of goederen die net niet aan de Kringwinkel-kwaliteitsnorm voldoen, maar toch te goed zijn om zomaar weg te gooien."





De nadruk in De Kilomeet ligt op de verkoop van textiel en kleding, maar er is ook een aanbod van huisraad, boeken, speelgoed en meubelen. "Er zijn al een vijftal van deze winkels in Vlaanderen, maar dit is de eerste in de regio Waasland", weet Maris.





In De Kilomeet zullen twee personeelsleden aan de slag gaan en er is gekozen voor mensen die het Nederlands nog niet zo goed machtig zijn. Die zullen doorverwezen worden door het OCMW. "Met De Kilomeet vervullen we maar liefst drie doelstellingen van Den Azalee: we verkleinen de afvalberg, bestrijden kansarmoede en creëren jobs voor mensen die op de gewone arbeidsmarkt moeilijk werk vinden", legt voorzitter Willem De Klerck uit (PKM)