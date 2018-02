Krasse knarren bij Cusforda 16 februari 2018

02u54 0

Toneelgroep Cusforda brengt dit weekend de nieuwe productie 'Krasse Knarren' op de planken in GC De Route in Sint-Gillis-Waas. 'Krasse knarren' schetst het dagelijkse leven in rusthuis 'Lust en Vreugde'. Fijne humor is een rode draad tijdens dit toneelstuk. Er zijn voorstellingen op 17, 23 en 24 februari om 20 uur en op 18 februari om 15 uur. Kaarten kosten 10 euro en zijn te reserveren via 03 770 70 58. Meer info: www.cusforda.eu (PKM)