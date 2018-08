Kraan kantelt tijdens sloopwerkzaamheden 09 augustus 2018

Een kraanmachinist is woensdagnamiddag gewond geraakt toen zijn kraan bij afbraakwerkzaamheden kantelde. De man was met een grote rupskraan aan het werk op de vroegere OCMW-site aan de Blokstraat. De kraan stond op een grote berg betonpuin die wellicht onstabiel geworden was. Met een grote dreun sloeg het gevaarte om. De brandweer en medische diensten kwamen ter plaatse en moesten de gewonde kraanmachinist uit zijn stuurhut bevrijden. Hij werd met verwondingen naar het AZ-Nikolaas in Sint-Niklaas gebracht. Niemand anders geraakte gewond.





(JVS)