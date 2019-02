Kraan hijst 3,6 ton zware fermentatietanks door dak van nieuwe brouwerij The Musketeers: “plaatsing van tanks is echt millimeter werk” Kristof Pieters

06 februari 2019

11u29 4 Sint-Gillis-Waas Een grote kraan heeft woensdagochtend vier gigantische fermentatietanks via het dak in de gloednieuwe brouwerij van The Musketeers geplaatst. Pas in augustus vorig jaar werd de eerste steen gelegd en reeds volgende maand zal het eerste bier al uit de kraan stromen.

De Belgische brouwerij The Musketeers, die nationaal en internationaal al jaren scoort met zijn Troubadourbieren, wil binnen drie jaar zijn volume bijna verdubbelen en 15.000 hectoliter bier per jaar produceren. Om dit te verwezenlijken, wordt een nieuwe brouwerij opgetrokken naast het terrein van Wase Golf op de site van de voormalige steenbakkerij. De brouwerij moet op termijn een nieuwe toeristische trekpleister worden. Naast brouwerijbezoeken zullen liefhebbers ook kunnen genieten van wat lekkers in het brouwerijcafé.

“Met de plaatsing van de vier fermentatietanks is de brouwerij bijna helemaal klaar”, zegt Stefaan Soetemans van The Musketeers. “Eerder in januari werden al de volledige brouwzaal en moutsilo’s geleverd. De plaatsing van de fermentatietanks is wel een ander paar mouwen. De tanks zijn namelijk zo groot dat ze met een kraan via het dak in de brouwerij geplaatst moeten worden. En dat is millimeterwerk. We wisten slechts enkele dagen op voorhand exact wanneer de tanks met uitzonderlijk vervoer uit Bulgarije zouden aankomen.”

Productie verdubbelen

In de fermentatietank gebeurt één van de laatste stappen van het brouwproces en wordt het bier ‘geboren’. “De gekoelde wort - dat is een suikerrijke, waterige oplossing - gaat naar deze tank en na het toevoegen van gist start hier de fermentatie”, legt Soetemans uit.

Leuk om weten: één fermentatietank heeft een inhoud van 12.000 liter, dat is goed voor zo’n 48.000 glazen Troubadour. “Vanaf eind maart willen we hier onze eerste Troubadour- en andere speciaalbieren brouwen. Daar kijken we echt wel naar uit. Per batch kan hier 60 hectoliter gebrouwen worden, omgerekend zo’n 24.000 glazen Troubadour. Een volautomatische afvulmachine vult en verwerkt vervolgens 6.000 flessen per uur. De brouwerij brouwt vandaag 8.000 hectoliter per jaar maar dat willen we binnen drie jaar dus verdubbelen.”

Brouwerijcafé

Van de steenbakkerij werd de authentieke productiehal bewaard en daar zal een brouwerijcafé in worden ondergebracht. “Vanop een binnenplein heeft men via een grote glazen wand rechtstreeks inkijk op de brouwzaal, zeg maar het hart van de brouwerij. We willen echt wel een open bedrijf zijn en bedrijven of verenigingen de gelegenheid geven om kennis te maken met het hele proces. In het brouwerijcafé kan iedereen halt houden om iets te komen drinken. We mikken dus ook op toeristen die een stop inlassen. Ze zullen er niet alleen ons vast gamma vinden, maar ook bieren die we uitproberen en nog niet op de markt zijn.”

De opening van de brouwerij en het brouwerijcafé is voorzien begin mei. Er worden jaarlijks 25.000 bezoekers over de brouwvloer verwacht.