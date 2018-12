Kou getrotseerd tijdens 24-uurs marathon voor Music for Life Kristof Pieters

16 december 2018

14u50 0 Sint-Gillis-Waas Stijn Lazeure, Christof Van Damme en Paul Syx hebben zondagmiddag een punt gezet achter een 24-uurs marathonuitzending ten voordele van de Warmste Week van Music for Life. “Moe maar voldaan”, klinkt het lachend bij de drie vrienden.

“De nacht was koud maar we hadden onze eigen gin ‘Wase Wolf’ bij om ons op te warmen. De verkoop gaat trouwens door het dak. De reacties van het publiek zijn bijzonder enthousiast. We hebben al een nieuwe lading gin moeten bestellen om aan de vraag te kunnen voldoen.” Aan belangstelling ontbrak het niet voor de tweede editie van Sinpals for Life. Non-stop werden op het Kerkplein in Sint-Pauwels verzoeknummers gedraaid voor het goede doel. Zaterdagavond waren er bijna continu 150 bezoekers om de vrienden aan te moedigen en ook het aperitiefconcert met Sint-Cecilia kon op heel wat bijval rekenen. “We moeten de precieze opbrengst nog berekenen maar het staat nu al vast dat we een mooie som gaan kunnen overhandigen aan de vzw Bijs en de vzw Vesta.”