Knip in sportzone om overlast te stoppen Kristof Pieters

02 januari 2019

18u09 2 Sint-Gillis-Waas Er komt een knip in de sport- en recreatiezone Houtvoort. Doorgaand verkeer tussen de Houtvoorstraat en de Stationstraat veroorzaakt namelijk al een tijdje overlast.

De knip komt er met een proefperiode voor één jaar. Een aannemer zal tegelijk asfalteringswerken uitvoeren en zal twee betonblokken plaatsen op het midden van de site om de knip te realiseren. Aanleiding zijn klachten van doorgaand verkeer tussen de Houtvoorstraat en de Stationstraat. Alle betrokken verenigingen zijn door het college al eens samen rond de tafel gebracht om te zoeken naar oplossingen. Met een knip kunnen alle partijen zich vinden. Vooral de jeugdbeweging KLJ is vragende partij om auto’s te bannen uit de omgeving van het lokaal omdat dit gevaarlijk is voor de spelende kinderen. De toegangsstrook naar de manege wordt geasfalteerd en voorzien van snelheidsremmers. Er komt een uitwijkstrook. Na deze aanpassingen zal het KLJ-lokaal De Nieuwe Statie enkel nog bereikbaar zijn via de Stationstraat en de Landelijke Ruitervereniging via de Houtvoorstraat.