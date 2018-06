Klingse Kalsei krijgt er broertje bij 13 juni 2018

02u53 0 Sint-Gillis-Waas De Klingse Kalsei heeft er na 22 jaar een donkere variant bij. Die herken je aan het oranje etiket.

In De Klinge is een nieuwe streekbier boven de doopvont gehouden. De Klingse Kalsei heeft er nu een donker broertje bij. Het eerste bier, een amberkleurig van 8%, werd in 1996 gelanceerd door Ronald De Puydt, toenmalig uitbater van Het Parochiehuis en lid van het Braderijcomité. "Binnen het Braderijcomité groeide al een tijdje het idee om een donkere versie uit te brengen", zegt secretaris Karel Verelst. "Een delegatie van ons comité heeft bij Brouwerij Van Steenberge gewikt en gewogen, maar vooral geproefd, en het resultaat is een bier van 7,2% met een warme donkerbruine kleur en Bordeauxrode ondertonen met een fruitige smaak die tegelijk wat aan granen doet denken. Het heeft ook een hoppige nasmaak."





Voetbalploeg

Er is ook een nieuw etiket ontworpen om het onderscheid te maken. De donkere versie heeft een blauwe tekening op een oranje achtergrond wat een verwijzing is naar de kleuren van de voetbalploeg van KSK De Klinge. Uniek aan het bier is dat een deel van de omzet terugvloeit naar de kas van het Braderijcomité. "Afhankelijk van de omzet kunnen we jaarlijks toch rekenen op een mooi bedrag van een paar honderd euro dat gebruikt kan worden voor de organisatie van de jaarlijkse braderij", zegt Verelst nog.





De twee versies van de Klingse Kalsei zijn te verkrijgen in enkele cafés in De Klinge en bij drankenhandel Dullaert. (PKM)