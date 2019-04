Kleuters Pieternel ruimen zwerfvuil op Kristof Pieters

05 april 2019

16u23 0

Een 80-tal kleutertjes van kleuterschool Pieternel hebben deelgenomen aan een grote opruimactie in Sint-Pauwels. Dit was onderdeel van de ‘Grote Lenteschoonmaak van Sinpals’, een initiatief van het actiecomité Veilig Sinpals. Eerder was er ook al een grote opruimactie met zo’n 50-tal burgers en 140 scoutsjongeren. “Ook de allerkleinsten hebben hun best gedaan”, zegt initiatiefneemster Wendy Maes. “Hoe meer afval, hoe leuker ze het uiteraard vonden. Ze waren natuurlijk ook wel onder de indruk van al het afval dat mensen zomaar in de natuur weg gooien.” De kleuters kregen na afloop de grijpstokken cadeau.