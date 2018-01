Kleuters leven zich uit in sporthal 27 januari 2018

De kleuters van alle scholen in Sint-Gillis-Waas hebben zich uitgeleefd tijdens de Kleuterboemeldag. Die werd georganiseerd door de Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS) samen met de eigen sportdienst. In totaal kwamen er maar liefst 200 kleuters van alle derde kleuterklasjes sporten in sporthal Molenberg. De sporthal werd voor de gelegenheid verdeeld in drie verschillende zones. Er was een avonturentocht, een spelletjesmarkt en een zone met een springkasteel en parachutespelletjes. Zo konden de kleuters ervaringen opdoen en allerlei vaardigheden en bewegingen aanleren. Het gemeentebestuur kwam financieel tussen voor de deelnameprijs zodat die voor de scholen beperkt bleef. (PKM)