Klas van 1968 houdt eerste reünie 21 juni 2018

In de voetbalkantine van Sint-Pauwels heeft de klas van 1968 voor de allereerste keer een reünie gehouden. Christine De Plukker, Lut Samson, Geert Van Vlierberghe en Peter Van de Putte namen het initiatief om alle vijftigjarigen uit de gemeente uit te nodigen voor een receptie en gezellige barbecue. In totaal waren er 40 vijftigers aanwezig. Met partners inbegrepen schoof een gezelschap van 70 mensen de benen onder tafel. Die benen werden nadien losgeschud op de dansvloer. Er is intussen al afgesproken om het niet bij deze ene reünie te houden.











(PKM)