Kimberly Buys en Bram Geusens verkozen tot sportvrouw en sportman 2019 Kristof Pieters

30 januari 2019

In GC De Route zijn de sportlaureaten gehuldigd van de voorbije twee jaar. Tijdens het evenement werden er in totaal 48 atleten gehuldigd voor hun prestaties in 2017 en 2018. Er werd een beloftevolle jongere, sportman, sportvrouw en sportteam gekozen. Een heuse show in het thema ‘Expeditie Sportinson’ zorgde voor de vrolijke noot. Bij de beloften was er een overduidelijke overwinning voor zeiler Thibaud Dirix die zich twee jaar na elkaar tot Belgisch kampioen kroonde en een vierde plaats veroverde op het wereldkampioenschap. Sportvrouw werd Kimberly Buys die in 2017 de finale zwom van het wereldkampioenschap 50 meter vlinderslag en een derde plaats behaalde op het Europees kampioenschap. Ze zwom het voorbije jaar ook nog vier nieuwe Belgische records bijeen. Ze inspireert intussen ook een nieuwe generatie. Zwemster Karo Lippens werd immers verkozen als beloftevolle jongere. Acrogymnast Bram Geusens ging met de titel ‘sportman’ naar huis en dat was te danken aan zijn 1e plaats op het Belgisch kampioenschap en het goud op de World Cup Acro in Portugal. Hij zette recent een punt achter zijn topsportcarrière. Sportteam 2019 werd tot slot Tafeltennisclub Sint-Pauwels B die kampioen werd in afdeling 4.