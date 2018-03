Kenneth Colman waarnemend secretaris 15 maart 2018

Door het pensioen van secretaris Rudy Van Puyvelde, dat ingaat op 1 mei dit jaar, kan momenteel enkel An Roels en Ludwig Samson de secretaris vervangen bij zijn afwezigheid.





De gemeenteraad van Sint-Gillis-Waas heeft daarom beslist om een derde persoon aan te duiden die kan functioneren als waarnemend secretaris. Vanuit zijn functie als sectorhoofd Burgerzaken en Vrije Tijd was Kenneth Colleman hiervoor de meest geschikte persoon. Hij is nu derde in rij na Ludwig Samson en An Roels om de functie van secretaris op te nemen. (PKM)