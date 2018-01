Kazou richt telefooncentrale in voor zomerboekingen 02u38 0

Kazou Waas en Dender, de jeugddienst van de CM, richt een telefooncentrale in voor de boekingsstart van de zomervakanties. Dat gebeurt vandaag, zaterdag 13 januari. Er zullen een vijftiental telefoons permanent bemand zijn van 8.30 tot 20 uur. Ook dit jaar verwacht Kazou Waas en Dender immers een stormloop om de vakanties geboekt te krijgen. Die telefooncentrale wordt ingericht om iedereen te kunnen helpen. Al gaat online boeken nog altijd het snelst, stelt Kazou. "Maar met meerdere computers proberen heeft eigenlijk geen zin", zegt Wouter Rogiers van Kazou Waas en Dender. "De wachtrij wordt alleen maar groter, waardoor veel plaatsen voor niets worden ingenomen. Als iedereen inlogt met één computer, zal iedereen het snelst binnen zijn. Iedereen moet sowieso al een Kazou-profiel aanmaken en kan daar op voorhand favorieten aan toevoegen. Wanneer de boekingen beginnen, kan je inloggen en via je favorieten de vakantie boeken. Online kan je ook groepsboekingen doorvoeren. Zo kan je tot vijf vrienden van je kind mee boeken."





Kazou heeft in totaal 4.867 vakantieplaatsen in het aanbod. In 2017 gingen er zo'n 4.200 jongeren mee op vakantie. (JVS)