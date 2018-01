Kandidaten voor Sint-Helenasite gezocht 24 januari 2018

Interwaas lanceert in opdracht van de gemeente Sint-Gillis-Waas een bevraging voor kandidaten die willen investeren in de herontwikkeling van het voormalig ziekenhuis Sint-Helena. De private ontwikkelaar kan het bestaande gebouw omvormen of slopen voor een nieuwbouw voor gemeenschapsvoorzieningen, sociale woningen of doelgroepwoningen. De partner moet ook het voorliggende park heraanleggen. De gemeente en het OCMW van Sint-Gillis-Waas zijn samen eigenaar van het oude gebouw van de voormalige kliniek Sint-Helena. Zij willen het gebouw niet zomaar verkopen aan de hoogst biedende, maar willen op deze plek een goed project, gekoppeld aan een vernieuwd park. In de komende weken wordt gezocht naar kandidaten. De instelprijs is minimum 2 miljoen euro. In de eerste fase worden aan de hand van de selectievoorwaarden een aantal kandidaten geselecteerd die mogen deelnemen. In de tweede fase moet een concreet project worden voorgelegd en wordt een definitieve kandidaat gekozen. Geïnteresseerden moeten hun kandidatuur ten laatste donderdag 15 februari om 11 uur indienen op het Administratief en Bestuurscentrum van Sint-Gillis-Waas. (PKM)