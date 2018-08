Kampvuurfestival viert jubileumeditie 22 augustus 2018

De 25e editie van het Kampvuurfestival wordt op zaterdag 25 augustus om 16 uur afgetrapt. Er wordt begonnen aan het Singer-songwriterspodium dat dicht bij het kampvuur opgesteld zal staan. De Zuid-Afrikaan Stefan Dixon sluit het podium af. Daarna gaat het richting mainstage waaronder meer Skunk City, Karree Konfituur, JTOTHEC en The Olympics het beste van zichzelf zullen geven. Voor zowel de grote als de kleine honger is het nodige voorzien. Zo komt Sweets & more met hun foodtrack zorgen voor een zoete smaak en wordt er zelfs koffie en heerlijke dessertjes geserveerd. En voor de frietliefhebbers komt de bakfrietfiets terug om lekkere artisanale frieten en kroketten te bakken. Terug van weggeweest: The Fuckuleles. Deze driekoppige ukullele-band zorgt voor de sfeer tussen de optredens door. Met hun kleine gitaartjes spelen ze een heleboel dance en meezingcovers die nog tot diep in de nacht zullen nazinderen. Dit jaar is er ook wat nieuws voor de kleintjes onder de bezoekers. Die kunnen zich laten schminken in een tijger of prinses. Alle info: kampvuurfestival.splashthat.com (PKM)