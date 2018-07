Kalseibraderij viert 25ste editie met vuurspektakel 05 juli 2018

02u33 0 Sint-Gillis-Waas De Kalseibraderij in De Klinge is op zaterdag 7 juli aan zijn 25ste jaargang toe en dan mag het uiteraard ook iets meer zijn.

"In de loop der jaren is de braderij uitgegroeid tot één van de jaarlijkse topactiviteiten in De Klinge", zegt secretaris Karel Verelst. "We kunnen telkens rekenen op een massale opkomst en hopen met dit mooie weer dat het dit jaar niet anders zal zijn."





Om het jubileum passend te vieren werden kosten noch moeite gespaard. Op drie podia staan onder meer de Golden Years Band, The Smartie's, Cosy Invasion (van Klingse bodem), Rumbakings, Ground Control, Fun Generation en Disco Jupiter.





Torenworp

"De groepen staan verspreid over de braderij en telkens is er een terras dat uitgebaat wordt door een aantal verenigingen die hiermee hun kas wat kunnen spijzen", legt Verelst uit. De talrijke stands worden aangevuld met animatie zoals een springkasteel, clown Poefie, kinderschmink en gratis karikaturen. Traditioneel is er ook de torenworp.





Klimmuur

Speciale attractie dit jaar is een klimmuur vooraan in de Hulststraat. Het wordt ook uitkijken naar een vuurspektakel en er zal zelfs een dansende chimpansee op het publiek worden losgelaten.





Uiteraard zullen ook de twee bieren van het braderijcomité te degusteren zijn; de blonde en donkere Klingse Kalsei. Die laatste werd eerder dit jaar gelanceerd.