Juwelen, geld en tablet weg bij inbrakenreeks

26 november 2018

Dieven hebben ingebroken in drie woningen in de Oude Molenstraat in De Klinge. Bij de eerste inbraak verschaften de daders zich toegang tot de woning door een deur te forceren. De hele benedenverdieping werd doorzocht. Vermoedelijk werden ze opgeschrikt door de thuiskomst van de bewoners. Ze gingen ervandoor zonder buit. Bij de tweede inbraak werd een raam geforceerd. Er werden juwelen gestolen. Bij de derde inbraak werd er een som geld gestolen. Ook in een woning in Ten Hogen werd er ingebroken. Daar werden juwelen en een tablet gestolen.

In de Burgemeester Van Hovelaan hebben dieven geprobeerd in te breken in een woning. De dieven staakten hun poging toen ze door de bewoner werden opgeschrikt. Tot slot werd ook in de Willem Van Saeftingelaan een poging tot inbraak in een woning vastgesteld.