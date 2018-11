Juwelen en geld weg bij inbrakenreeks Kristof Pieters

12 november 2018

Dieven hebben afgelopen weekend ingebroken in een woning in de Kapelstraat en twee woningen in de Hogenakkerstraat in Sint-Gillis-Waas. Telkens werden er juwelen en geld gestolen. Ook in een woning in de Doornstraat werd er ingebroken. Daar werd er op het eerste gezicht niets gestolen.