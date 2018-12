Juwelen en geld weg bij inbraak Kristof Pieters

13 december 2018

Woensdag werd er ingebroken in een woning in de Gentstraat in Sint-Pauwels. Er werden juwelen en geld gestolen. Dieven hebben dinsdagavond ook een bromfiets gestolen in de Kronenhoekstraat in Sint-Gillis-Waas. Tot slot was er ook nog een inbraakpoging in een woning in de Bergstraat in Sint-Gillis-Waas. De daders zijn niet binnengeraakt. De inbraakpoging werd woensdag vastgesteld.