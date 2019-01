Julie Boone verkozen tot vierde eredame bij Miss België Kristof Pieters

13 januari 2019

13u06 0 Sint-Gillis-Waas Het kroontje was voor de Antwerpse Elena Castro Suarez maar ook Julie Boone uit De Klinge viel in de prijzen tijdens de verkiezingsshow van Miss België zaterdagavond. Ze werd verkozen als vierde eredame.

Na een maandenlange voorbereiding bleven er dertig finalistes over die in het Plopsa Theater in De Panne mochten beslechten wie het kroontje mag drogen van Miss België 2019. Doordat één meisje verstek moest geven wegens ziekte, waren er slechts 29 finalistes. De kandidates werden voorgesteld aan de hand van filmpjes en na een eerste selectie mochten 12 meisjes defileren op de catwalk en werden ze onderworpen aan een vragenronde waarbij ze een rolmodel moesten beschrijven. Julie Boone koos voor actrice Emma Watson. “Omdat ze net als ik koos voor een galajurk uit gerecycleerd materiaal en omdat ze een boegbeeld is voor de vrouwenrechten”, verklaarde Julie haar keuze. Haar engagement voor het milieu leverde dan wel niet het felbegeerde kroontje op maar ze kreeg wel een lintje als vierde eredame. Een mooie prestatie voor de 23-jarige HR-consulente uit De Klinge die zich eerder al wist te kronen tot Miss Oost-Vlaanderen!