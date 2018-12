Jongste burgemeester van het land legt eed af Kristof Pieters

20 december 2018

20u17 0 Sint-Gillis-Waas Maaike De Rudder (CD&V) heeft donderdag de eed afgelegd als burgemeester in handen van waarnemend gouverneur Didier Detollenaere. Met haar 25 lentes is ze meteen ook de jongste burgemeester van het land.

Maaike De Rudder moet enkel Francesco Vanderjeugd (Open Vld) laten voorgaan. Hij was in 2012 nog een jaartje jonger toen hij burgemeester werd van het West-Vlaamse Staden. Maaike De Rudder is wel de jongste vrouwelijke burgemeester ooit. Ondanks haar jonge leeftijd is ze wel niet onbeslagen. Ze werd reeds op 21-jarige leeftijd schepen met enkele zware departementen zoals financiën. Politiek zit trouwens in de genen want ze is de kleindochter van oud-burgemeester Willy De Rudder en ereschepen Pieter-Jan Coucke.

De inwoners mogen hun nieuwe burgermoeder komen feliciteren op zondag 6 januari tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsborrel. Die gaat gepaard met de met opening van het gerestaureerde kasteel De Vaulogé. De feestelijkheden starten vanaf 11 uur op het Burgemeester Omer De Meyplein. De Koninklijke harmonie Sint-Cecilia zorgt voor de muzikale noot. Tussen 11 en 13 uur zorgen de feestcomités voor een

drankje. Uittredend burgemeester Chris Lippens zal eerst een woord richten en daarna mag zijn opvolgster voor het eerst een nieuwjaarstoespraak houden.

In de glazen verbindingsgang van het kasteel naar het Administratief en Bestuurscentrum kan men een tentoonstelling bekijken met de geschiedenis van de vier deelgemeenten.

Op dinsdag 8 januari zal Francesco Vanderjeugd de officiële sjerp van ‘jongste burgemeester van België’ overhandigen aan Maaike De Rudder. Hij hoopt hiermee een nieuwe traditie te kunnen starten zodat het lint telkens wordt doorgeven aan de jongste burgemeester van het land.