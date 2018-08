Jongeren besmeuren en vandaliseren tiental auto's 23 augustus 2018

02u46 0 Sint-Gillis-Waas Enkele jongeren hebben gisterenochtend een spoor van vernieling getrokken in Sint-Pauwels.

Ze spoten onder meer een brandblusapparaat leeg achter de kerk en besmeurden ook een tiental geparkeerde wagens met een grijze pasta die bij wegenwerken aan Klapdorp door de aannemer was achtergelaten. "Het gaat om een soort glijmiddel om rioolbuizen aan elkaar te koppelen", getuigt een buurtbewoonster. "Ik ben rond 4 uur wakker geworden door lawaai en zag op straat drie jongeren wegvluchten op een fiets. Ik heb nog even de achtervolging ingezet, maar kon ze niet meer inhalen."





Vernielde spiegels

De politie kwam ter plaatse om de schade vast te stellen. Bij twee geparkeerde auto's bleek ook de spiegel vernield. Dries Dumoulin werd gisteren ook slachtoffer. "Mijn wagen was eveneens besmeurd met het goedje. Ik had 's ochtends geen tijd om het te verwijderen en kon pas mijn wagen na de middag wassen. Ik heb hard moeten schrobben, maar gelukkig is alles er wel afgegaan."





Het is al de tweede keer dat de jongeren vernielingen aanrichten. Vorige week trokken ze ook al door Klapdorp, de Gentstraat, Ettingestraat en Lijkveldestraat en werden bloembakken omgegooid en materiaal van wegenwerken in het rond gegooid.





(PKM)