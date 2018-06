Jonge klimster kritiek na zware val OORZAAK NOG ONDUIDELIJK SLACHTOFFER WORDT IN KUNSTMATIGE COMA GEHOUDEN KRISTOF PIETERS

12 juni 2018

02u53 0 Sint-Gillis-Waas De 21-jarige Manoa Coenen uit De Klinge is afgelopen weekend zwaargewond geraakt bij een klimongeval in de Ardennen. Ze was er op weekend met een groep van de Vlaamse Bergsport Waasland om zich in de sport te vervolmaken. Momenteel wordt ze in een kunstmatige coma gehouden.

Het dramatische ongeval gebeurde zondag in Corphalie bij Tihange, een bekende rotsformatie bij klimmers. Manoa Coenen nam er deel aan een cursus van Vlaamse Bergsport Waasland. Het ging om een opleiding voor gevorderden, mensen die al indoor ervaring hebben opgedaan met klimmen en een stap verder willen zetten op rotswanden in de natuur.





Het is nog niet duidelijk wat er tijdens het klimmen precies is foutgelopen. De jonge vrouw klom op het moment van haar val voorop. "Dat is iets wat alle deelnemers moeten doen om het klimvaardigheidsbewijst 'Outdoor voorklimmen' te behalen", vertelt Nick Van Keer, klimcoördinator bij Vlaamse Bergsport Waasland. "Uiteraard is zo'n ongeval enorm traumatiserend. De hele groep krijgt nu psychologische bijstand. We kunnen ons nog niet uitspreken over de oorzaak. Alleen Manoa zelf kan hierover echt duidelijkheid verschaffen. We hopen allemaal dat ze er bovenop komt natuurlijk", gaat Van Keer verder.





Schedelbreuk

Volgens Van Keer blijft er ondanks alle veiligheidsmaatregelen altijd een zeker risico verbonden aan rotsklimmen. "Maar statistisch gezien heb je evenveel kans op een ernstig auto-ongeval", zegt Van Keer "De regels zijn in ons land erg streng. Vooraleer iemand outdoor kan gaan klimmen, moet hij of zij zich eerst indoor bekwamen en twee cursussen doorlopen. Je kan het nog het best vergelijken met het behalen van een zwem- of duikersbrevet."





Manoa Coenen kwam bij haar val enkele meters lager tegen de rotswand terecht. Ze liep hierbij een schedelbreuk op. De ervaren begeleiders dienden de eerste zorgen toe, samen met een Duitse arts die toevallig aanwezig was als klimmer.





Na een uurtje kon ze door een klimteam van de brandweer geëvacueerd worden. Bovenop de rotsformatie werd ze vervolgens met een reddingshelikopter overgevlogen naar het ziekenhuis in Luik.





Kunstmatige coma

"Manoa is met spoed geopereerd om de druk op haar hersenen te verlichten", vertelt haar vriend Thomas. Hij is zelf een ervaren klimmer, maar was er door een rugblessure zelf zondag niet bij. "Momenteel ligt Manoa in een diepe, kunstmatige coma om verdere zwelling te vermijden. De komende dagen zijn dan ook van cruciaal belang. Ze verkeert nog altijd in levensgevaar, maar gelukkig hebben ze in Luik een zeer goed comateam en Manoa is ook nog jong én sterk."





Thomas wil ook nog de lesgevers en de Duitse arts bedanken voor de snelle reactie. "Er is me verteld dat ze enorm snel hulp hebben geboden en dat op 20 meter hoogte. We kunnen nu alleen maar hopen dat we snel positief nieuws krijgen vanuit het ziekenhuis."