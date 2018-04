Jong en oud samen in moestuin TUINHIER WIL MEER KINDEREN AAN HET TUINIEREN KRIJGEN KRISTOF PIETERS

20 april 2018

02u34 0 Sint-Gillis-Waas Jong geleerd is oud gedaan. Leden van Tuinhier gaan samen met kleuters van basisschool De Wegwijzer een moestuin aanleggen. De vereniging is sterk aan het vergrijzen en wil meer kinderen aan het tuinieren krijgen.

Bart Verelst is historicus van opleiding, maar statte in 2000 een eigen tuinaannemingsbedrijf. "De liefde voor groenten en fruit zit al vier generaties in de familie", lacht hij. Gisteren legde hij samen met enkele leden van Tuinhier een moestuin aan voor de kleuters van basisschool De Wegwijzer. Onder het motto 'Alles in de Soep' wil hij het project uitrollen in heel Vlaanderen. "Tuinhier telt 30.000 leden in Vlaanderen, maar is sterk aan het vergrijzen. Daarom dat we kinderen al van jonge leeftijd willen laten ervaren hoe ze zelf groenten kunnen kweken en zoals de naam van het project al doet vermoeden, is het de bedoeling om er nadien samen met de juf soep van te maken."





'Alles van bij Ons'

Meerdonk werd als pilootproject geselecteerd omdat het de thuisgemeente is van Verelst en zijn eigen zoontje school loopt bij De Wegwijzer. "De plaatselijke afdeling van Tuinhier is meteen op de kar gesprongen en is erg enthousiast." Dat beaamt ook voorzitter Albert Van Moer. "We zijn al sinds 1936 actief en hebben 250 leden, maar daar de meeste zijn senioren. We kunnen dus wel wat jong bloed gebruiken." Intussen hebben al verschillende andere afdelingen van Tuinhier interesse getoond.





Het moestuinproject voor scholen kadert ook in een groter project met de naam 'Alles van bij Ons'. "Het wordt een zogenaamd multichannel-project waarbij we verschillende mediakanalen gaan gebruiken zoals de regionale zenders, youtube en Plattelands-TV", legt Verelst uit.





Lokale producten

"Bedoeling is in elke aflevering de uitdaging aan te gaan om een gerecht klaar te maken waarvan alle ingrediënten in Vlaanderen worden geteeld. Zelfs het zout zal van eigen bodem zijn. Niet van zoutontginning, maar wel gemaakt van zelf gekweekte selder." Bart Verelst is niet aan zijn proefstuk toe. Hij was al te zien bij Moestuinmasters op Dobbit en in 'Het Goeie Leven', een veel bekeken televisieprogramma op één met presentator-tuinier Wim Lybaert. "Alle deelnemers bewaren er nog goede herinneringen aan, maar ik wil de passie voor voeding van bij ons graag blijven prediken en delen", lacht Bart. "Ik vond in regisseur Mik Van Bruysteghem een gelijkgezinde ziel. In 'Alles van bij Ons' willen we tonen dat er lokaal een enorme variëteit aan producten te vinden is, van een struisvogel- tot zelfs een saffraankwekerij. Je kan dus heel exotische gerechten op tafel brengen met lokale producten."