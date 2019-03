Jeugdhuis Den Biel wordt voortaan verhuurd Kristof Pieters

14 maart 2019

18u50 0 Sint-Gillis-Waas Het jeugdhuis Den Biel kan vanaf nu gehuurd worden voor activiteiten met een jeugdige doelgroep. Dat heeft de gemeenteraad beslist. De vzw Den Biel is intussen ontbonden. Het overschot op de rekening zal gebruikt worden voor opknapwerken.

Het jeugdhuis staat al een hele tijd leeg nadat de vzw in september 2017 besloot om de activiteiten stop te zetten. Er werd nog een poging ondernomen voor een heropstart vorig jaar maar dat draaide op een sisser uit. De jeugdraad vroeg wel om de ontmoetingsruimte en fuifzaal zeker te behouden maar een engagement opnemen in een jeugdhuisbestuur zien de jeugdraadsleden niet zitten.

De vzw is intussen ontbonden. Het resterende bedrag op de rekening, zo’n 4.800 euro, wordt geschonken aan de gemeente. Die gaat het gebruiken voor opknapwerken. Het resterende bedrag wordt besteed aan de organisatie van de ‘dag van de jeugd’ op 12 mei.

De gemeenteraad keurde nu een huurreglement goed waardoor het gebouw terug gebruikt kan worden voor activiteiten. “Op advies van de jeugdraad gaan we het jeugdhuisgebouw voorlopig alleen verhuren voor activiteiten met een jeugdige doelgroep”, zegt burgemeester Maaike De Rudder (CD&V). “Dit is voor één jaar op proef. Daarna gaan we evalueren of er voldoende belangstelling bestaat. De scholen en eigen jeugdinitiatieven zoals de speelpleinwerking en feestcomités mogen de zaal gratis gebruiken. Jeugdverenigingen moeten 30 euro huur betalen en 100 euro waarborg. Andere verenigingen betalen 50 euro. Voor privéfuiven betaalt men 150 euro. Het schenken van sterke drank blijft verboden en het inzetten van fuifbuddies verplicht. “Er wordt maximum één evenement per weekend toegelaten want het is niet de bedoeling om de concurrentie aan te gaan met de eigen horeca”, benadrukt De Rudder. “Daarom moet het college ook altijd eerst haar goedkeuring geven.”

Oppositiepartij N-VA vindt het jammer dat jeugdverenigingen geen gratis gebruik kunnen maken van het jeugdhuis “Wij begrijpen niet dat jeugdverenigingen 30 euro moeten betalen en organisaties als Oxfam niets”, zegt Dennis D’hanis. “Uiteraard gaan wij wel akkoord met een waarborg.”

Volgens het college kunnen jeugdbewegingen nog de helft van de huur terugvorderen van de gemeente. Door huur te vragen wil men echter een kleine drempel inbouwen.