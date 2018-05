Jeugdhuis Den Biel heropent voor zomer 08 mei 2018

02u38 0 Sint-Gillis-Waas Het jeugdhuis Den Biel gaat op 30 juni heropenen. Het jeugdhuis sloot in september vorig jaar de deuren.

De belangrijkste reden voor de sluiting was het afhaken van vrijwilligers om het jeugdhuis draaiende te houden. Bijkomend waren er geschillen met de buurt met klachten over geluidsoverlast. Dat zorgde voor een stijgende druk bij de vrijwilligers op vlak van aansprakelijkheid en de daaraan gekoppelde mogelijke sancties.





Op zoek naar versterking

Intussen is achter de schermen volop gewerkt aan een nieuwe vrijwilligersploeg. "Een aantal enthousiastelingen ging al van start met de voorbereidingen", zegt schepen van jeugd Maaike De Rudder (CD&V). "ER zijn zal een vijftal bestuursleden en ook een aantal vrijwilligers, vooral van de scouts en KLJ."





Het huidige team is klaar voor een nieuwe start maar is nog wel op zoek naar versterking. Er worden onder meer nog tappers gezocht. Wie wil meewerken kan zich melden bij ellendetros@hotmail.com. (PKM)