Jaloersheid bij ‘Er kan nog eentje bij’ Kristof Pieters

30 november 2018

11u15 0 Sint-Gillis-Waas Vanaf vrijdag 30 november brengt Toneelkring ‘Er kan nog eentje bij’ de komedie ‘Die van ons heet Alfons’ op de planken Een stuk dat draait rond jaloersheid.

De komedie van Raffy Shart in een regie van Tuur Van Landeghem draait rond Georges Ausloos, een niet zo succesvol makelaar, met een jaloerse echtgenote Marjan en een nog jaloersere maîtresse Katrien, die bovendien een verschrikkelijk jaloerse echtgenoot heeft, Roger. Katrien wil Marjan per se ontmoeten en dat wil Georges kost wat kost vermijden. Daarom roept hij de hulp in van Alfons, vrijwilliger bij de Broederhulp, die toevallig bij hem langskomt.

Op de planken staan Jeroen Warrens, Pieter Kips, Georges Stuer, Sharlene Weyenberg, Petra Adriaenssens, Anjes Vermeulen en Hans Roels. De voorstellingen vinden plaats in Saleghemkring in de Margrietstraat in Meerdonk en dit op vrijdag 30 november en zaterdag 1, vrijdag 7 en zaterdag 8 december om 20 uur. Zondag 9 december is er een middagvoorstelling om 14.30 uur. Kaarten kosten 8 euro en zijn te bestellen bij Coenen-Vereecken op de nummers 03/773.33.86 of 0473/60.79.16.