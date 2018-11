Inwoners vieren einde ‘Grooten Oorlog’ nog eens opnieuw Kristof Pieters

18 november 2018

15u55 0 Sint-Gillis-Waas Honderd jaar na datum hebben de inwoners van Sint-Gillis-Waas de bevrijding van de Duitse bezetter nog eens opnieuw gevierd met een grootste stoet als hoogtepunt.

Een heel weekend waren er activiteiten op en rond het Omer De Meyplein, waar een fraaie spiegeltent was opgezet. De apotheose was een indrukwekkende bevrijdingsstoet op zondagmiddag. Sint-Gillis-Waas heeft iets met stoeten en ook nu bewezen de verenigingen dat ze in korte tijd een indrukwekkend spektakel kunnen organiseren. Het publiek werd honderd jaar terug in de tijd gekatapulteerd. Een aantal groepen koos ervoor een historisch feit uit te beelden. Daarnaast hadden ook veel inwoners een aangepaste outfit aan. Ook de schepenen en gemeenteraadsleden verschenen voor deze gelegenheid gekostumeerd. Door het winters zonnetje was het publiek massaal op de afspraak.