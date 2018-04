Inwoners en personeel stappen voor titel actiefste gemeente 13 april 2018

02u44 0

De gemeente Sint-Gillis-Waas gaat voor de titel van 'actiefste gemeente van Vlaanderen.' Tot 31 mei neemt de gemeente het al stappend op tegen de inwoners van meer dan 100 Vlaamse gemeenten en steden. Inwoners kunnen zich gratis registreren via www.10000stappen.be en vervolgens aansluiten bij de groep van de gemeente. Op deze website of via de app van 10.000 stappen kan je online een stappendagboek bijhouden. Geef dagelijks je aantal stappen in en volg de route en tussenstand op de wereldkaart. Bovendien maken alle deelnemers wekelijks kans op leuke prijzen. De gemeente die na één maand de meeste stappen zette, is de grote winnaar en gaat naar huis met de titel van 'Actiefste gemeente van Vlaanderen'. Ook het gemeentepersoneel doet mee met de 10.000 stappen clash.





Om zoveel mogelijk mensen te motiveren en te laten deelnemen, organiseren Sport en Welzijn, samen met de wandelvereniging De Gasthofstappers, voor alle personeelsleden een 10.000 stappenwandeling op donderdag 3 mei. (PKM)