Inschrijvingen gestart voor Sportmixkamp Kristof Pieters

07 januari 2019

10u28 0 Sint-Gillis-Waas Na de bekende Sportmixnamiddagen gaat de sportdienst dit jaar van start met een gloednieuw Sportmixkamp voor lagere schoolkinderen. De inschrijvingen hiervoor starten vandaag.

Het Sportmixkamp gaat door van maandag 4 maart tot en met vrijdag 8 maart in sporthal De Gavers. Alle kinderen van het 1ste tot en met het 6de leerjaar zijn welkom. De activiteiten starten om 9 uur en eindigen om 16 uur. Er wordt opvang voorzien van 8 tot 9 uur en van 16 tot 17.30 uur.

Dagelijks staan er een 5-tal verschillende sporten op het programma. Zo maken de kinderen kennis met meerdere (ook onbekende) sporten. Op donderdag 7 maart is er een uitstap naar het provinciaal domein Puyenbroeck. Op vrijdag 8 maart om 15.45 is er een slotmoment voor de ouders. De inschrijvingen starten op maandag 7 januari om 9 uur via

https://webshopsintgilliswaas.recreatex.be. Let op: je moet je eerst registreren als je nog geen account op de webshop hebt. De plaatsen zijn beperkt (max. 80 kinderen). Dus snel zijn, is de boodschap!

Meer info: 03 727 17 00, sport@sint-gillis-waas.be