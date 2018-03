Initiatiereeks joggen voor beginners 13 maart 2018

Omnisport organiseert een initiatiereeks joggen onder het motto 'Loop je fit'. Deze organisatie vindt elk jaar plaats en dat sinds 2007. Gedurende deze 11 jaar werden ongeveer 350 deelnemers begeleid om te leren joggen. Velen onder hen lopen nog steeds wekelijkse hun kilometers. Na 10 weken trainen, onder begeleiding van ervaren monitoren, lopen deelnemers 5 kilometer. De nieuwe initiatiereeks start op dinsdag 27 maart en de Testloop op het einde is op donderdag 31 mei. Nadien kan men verder in clubverband (tweemaal per week) blijven joggen. Afspraak iedere dinsdag- en donderdagavond om 19.30 uur aan GC 'De Route'. De deelnameprijs bedraagt 35 euro, te betalen op de eerste trainingsdag. De begeleiding, verzekering, douchegelegenheid en diploma zijn in de prijs inbegrepen. Bij een aantal ziekenfondsen is er een éénmalige tegemoetkoming na behalen van het diploma. Inschrijven via marc.van.grimberge@telenet.be of 03 777 35 97. Meer info: www.gsf-omnisport-sgw.be (PKM)