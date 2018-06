Infosessie rond privacy voor verenigingen 13 juni 2018

Op 25 mei is een nieuwe Europese privacywetgeving in voege getreden. Die bepaalt hoe er moet worden omgegaan met persoonsgegevens. De wetgeving heeft zowel voor de overheid als bedrijven heel wat gevolgen. Ook verenigingen moeten voortaan rekening houden met deze wetgeving. Daarom organiseert het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas op dinsdag 19 juni om 19.30 uur een infosessie voor verenigingen in GC De Route. Experten gaan in op de inhoud van de nieuwe wetgeving en de gevolgen voor een vereniging. Inschrijven via cultuur.toerisme@sint-gilliswaas.be of 03 229 02 04. (PKM)