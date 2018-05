Infosessie over UiTdatabank 03 mei 2018

Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas organiseert op dinsdag 15 mei een infosessie over het gebruik van de UiTdatabank. Wie als vereniging zijn vrijetijdsactiviteiten bekend wil maken via deze weg, is welkom vanaf 19.30 uur in de raadzaal van het Administratief en Bestuurscentrum. De sessie is gratis. Inschrijven kan tot 8 mei via 03 727 17 00,





communicatie@sint-gillis-waas.be (PKM)