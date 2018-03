Infosessie bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker 20 maart 2018

02u51 0

Wie tussen 55 en 74 jaar jaar oud is, krijgt om de twee jaar van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief om een staal van de stoelgang te laten onderzoeken. Wil je meer weten over het bevolkingsonderzoek? Of heb je een vraag over hoe zo'n test werkt? Dan kan je naar de gratis infosessie op woensdag 21 maart van 20 tot 22 uur in het Paviljoen Welzijnsvereniging (OCMW), Zwanenhoekstraat 3. (PKM)