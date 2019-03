Infoavond rond ‘Water en Klimaat’ Kristof Pieters

08 maart 2019

20u25 0 Sint-Gillis-Waas Op dinsdagavond 12 maart komt professor Willems van de KU Leuven naar Sint-Gillis-Waas. Hij vertelt meer over de in het Waasland verwachte klimaatveranderingen.

De neerslagmetingen van de voorbije tien jaar tonen een duidelijke trend. “Als het regent, dan valt er veel neerslag”, zegt schepen Herwin De Kind (Groen). “Denk maar terug aan de eerste helft van 2016. Tot twee keer toe stroomden grote delen van Sint-Gillis-Waas onder water. Maar ook het omgekeerde gebeurt. 2018 was een warm en vooral droog jaar. Er viel bijna 300 mm minder neerslag dan gebruikelijk. Waterlopen, grachten en beken stonden lange tijd droog en de landbouw kreeg af te rekenen met sterk verminderde opbrengsten.”

Het gemeentebestuur nodigt alle inwoners uit voor de gratis infosessie over klimaat en water. Er worden die avond tips gegeven over hoe iedereen zelf het best met hemelwater kan omgaan. De infosessie vindt plaats om 20 uur in GC De Route.