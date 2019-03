Inbrekers forceren raam van woning in Puyveldestraat Kristof Pieters

18 maart 2019

In een woning in de Puyveldestraat in Sint-Pauwels werd er vrijdag ingebroken. Dieven forceerden een raam aan de achterzijde van de woning en doorzochten de hele woning. Het is nog niet geweten wat er juist werd gestolen.