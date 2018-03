Inbrakenreeks 13 maart 2018

02u59 0

Er werd afgelopen weekend ingebroken in verschillende woningen in Meerdonk. In de Margrietstraat werd een hele woning doorzocht. Er werd een televisietoestel gestolen. Ook in een tweede woning in de Margrietstraat werd ingebroken, maar daar werd op het eerste zicht geen buit gemaakt. In de Lange Meersstraat gingen dieven dan weer aan de haal met juwelen. Tot slot was er ook nog een inbraak in een kantine in de Rietlandstraat. Uit één van de berghokken werd een betonschaar gestolen. (PKM)