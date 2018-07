Inbraken in voertuigen 11 juli 2018

Dieven hebben ingebroken in een bestelwagen in de Kerkstraat in Sint-Gillis-Waas. Het nadeel is nog niet gekend. De inbraak werd maandag vastgesteld. Er werd ingebroken in een lichte vrachtwagen en een auto in de Burgemeester Van Landeghemstraat. Telkens werd een ruit ingeslagen. Uit de lichte vrachtauto werd een verrekijker gestolen en uit de wagen werd de autoradio ontvreemd. De inbraken werden maandag vastgesteld. (PKM)