Identiteitskaart en kids-ID voortaan aan onthaal 05 maart 2018

Het gemeentebestuur voert enkele kleine wijzigingen in voor het onthaal in het nieuwe bestuurscentrum. In september vorig jaar werd de dienstverlening aangepast met een Klantenteam voor het onthaal van bezoekers. Die moeten aan het onthaal een afspraak maken en worden dan verder geholpen aan de loketten. "We namen enkele maanden de tijd om onze inwoners te laten wennen aan deze dienstverlening", zegt burgemeester Chris Lippens (CD&V). "We krijgen, ondermeer via het meldingsformulier op de website, regelmatig feedback. Eén van de zaken die we op basis van deze feedback wijzigen, is de aanvraag van een identiteitskaart en kids-ID. Voortaan hoef je geen afspraak meer te maken om een nieuwe identiteitskaart of kids-ID aan te vragen. Beide documenten worden vanaf nu uitgereikt door het Klantenteam."





Dit betekent dat inwoners dagelijks van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 17 uur (op dinsdag tot 19 uur, uitgezonderd vrijdagnamiddag) zonder afspraak kan langskomen voor een identiteitskaart of kids-ID. Net als de eerste zaterdag van de maand van 9 tot 12 uur. (PKM)