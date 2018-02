Huiszwaluwen koesteren watertoren 03 februari 2018

De watertoren in Meerdonk blijkt meer dan ooit een bolwerk te zijn voor huiszwaluwen. Dit blijkt uit een onderzoek van Natuurpunt. In december 2005 werden na renovatiewerken zestig kunstnesten geplaatst. Het daaropvolgend jaar waren de huiszwaluwen terug met 88 nesten. De volgende jaren bleef het aantal bezette nesten ongeveer gelijk, maar vanaf het jaar 2013 stellen waarnemers een duidelijke toename vast met vorig jaar 129 natuurlijke nesten en 60 kunstnesten. Volgens de laatste tellingen wordt er in 70 procent van de kunstnesten gebroed. Een kolonie van zulke omvang is zeldzaam op Vlaams niveau. In de regio Waasland is dit één van de grotere kolonies, zo niet de grootste. Natuurpunt heeft een goede samenwerking met De Watergroep. Zo werden werken voor een nieuwe zendinstallatie van Proximus vorig jaar uitgesteld tot na het broedseizoen. In Sint-Gillis-Waas zijn nog twee andere grote kolonies van huiszwaluwen. Aan de wijk 't Kalf waren er vorig jaar vijftien nesten en in de Stationsstraat 19. (PKM)