Herdershond Toby raakt vergiftigd tijdens wandeling, gemeente vraagt hondenbaasjes alert te zijn Ook in naburige gemeenten Sinaai en Waasmunster al twee honden gestorven na vergiftiging Kristof Pieters

12 maart 2019

16u34 0 Sint-Gillis-Waas Het gemeentebestuur van Sint-Gillis-Waas vraagt hondenbaasjes om alert te zijn. In de omgeving van de Collemanstraat en de wijk Heuldonk werd er gif rondgestrooid. Reeds één hond is overleden. Ook in Sinaai en Waasmunster zijn er al gelijkaardige feiten gemeld.

Afgelopen maandag werd een hond slachtoffer van vergiftiging na een wandeling in de Collemanstraat in Sint-Pauwels. De herdershond Toby kreeg terug thuis stuiptrekkingen en overleed korte tijd later. “Onbegrijpelijk dat iemand bewust zomaar vergif legt in onze buurt”, zegt baasje Sylvia Praet aangeslagen. Ook in naburige gemeenten Waasmunster en Sinaai is recent een hond slachtoffer geworden van vergiftiging. Volgens dierenarts Ilse Bassez zijn de honden gestorven met exact dezelfde symptomen van vergiftiging. “Alles wordt uiteraard doorgegeven aan de politie. In afwachting is de enige oplossing om je hond nergens los te laten lopen”, is haar advies.

Schepen van dierenwelzijn Tom Ruts (Groen) sluit zich daarbij aan. “We willen hondeneigenaars met klem aanraden om goed uit te kijken dat hun honden niets oprapen of ergens aan likken. Ik nam contact op met de drie dierenartsen die de slachtoffers hebben behandeld en zij bevestigden dat het vermoedelijk ging om een vergiftiging met pesticiden. De honden kregen stuiptrekkingen en moesten braken. De dierenartsen stonden machteloos en konden de dieren niet meer redden.”

De Groendienst gaat alvast op pad in de wijk Heuldonk in Sint-Pauwels omdat daar ook al meldingen zijn gedaan van mogelijke vergiftiging. Vermoedelijk gaat het om een product als Temic, een zeer krachtig gif dat verboden is voor particuliere aankoop. Het product herken je als roze of donkere korrels. In het verleden gebruikten malafide jagers dit gif om vossen uit te schakelen.

“Het is alleszins onaanvaardbaar dat mensen doelbewust dit gif gebruiken en zo de extreem pijnlijke dood van huisdieren en vossen veroorzaken”, vervolgt Ruts. “We raden iedereen aan om waakzaam te zijn. Als hondeneigenaars geconfronteerd worden met het gif, doen ze best meteen aangifte bij de politie.”

De politie van Sint-Niklaas kreeg vorige maand ook al verschillende meldingen over vergiftigd lokaas in onder meer de omgeving van de Ettingstraat. Al zeker één hond is hierdoor overleden. De hond Zita van de familie Waterschoot overleed in februari na een wandeling in het stiltegebied en de dreven palend aan de Ettingstraat. “Terug thuis werd onze hond Zita plots onwel. We zijn meteen naar de dierenarts gereden. Die heeft alles geprobeerd, maar in een uur tijd was ze overleden.”