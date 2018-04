Herbeleef verkiezing Molenprinsessen 20 april 2018

Erfgoeddag op zondag 22 april staat in teken van het thema 'Kiezen'. Het gemeentearchief en de Heemkundige Kring De Kluize pakken naar aanleiding hiervan uit met twee nieuwe tentoonstellingen. In Sint-Gillis-Waas kan je de traditie van de meigraafverkiezing ontdekken in het oud-vredegerecht. Elk jaar wordt in april de meiboom geplant. Die meiboom wordt versierd met linten, strikken en vlaggen, maar het absolute hoogtepunt van de feestelijkheden is toch wel de verkiezing van de meigraaf. In Sint-Pauwels krijg je in het oud-gemeentehuis de kans om de verkiezing van de Molenprinsessen te herbeleven. Deze feestelijke verkiezing ontstond in de jaren '60 om het einde van de restauratiewerken van de Roomanmolen te vieren. Tijdens Erfgoeddag kan je unieke foto's en archiefstukken zien en komen enkele ex-molenprinsessen langs om hun verhaal te doen. Erfgoeddag loopt op 22 april van 10 uur tot 18 uur. Beide tentoonstellingen zijn ook gratis te bezichtigen tijdens de opendeurdagen van de Heemkundige Kring. (PKM)