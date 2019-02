Heraanleg Nieuwstraat volgende week afgerond Kristof Pieters

21 februari 2019

14u35 0 Sint-Gillis-Waas De heraanleg van de Nieuwstraat zit er bijna op. De werken worden volgende week afgerond.

De asfalteringswerken voor de aanleg van de toplaag zijn gepland op maandag 25 februari. Op dinsdag 26 februari worden de verkeersborden geplaatst en wegmarkeringen aangebracht. Vanaf dan is de Nieuwstraat een fietsstraat.

Ook de werken in de Doornstraat lopen ten einde. De aanleg van de asfaltonderlaag is gepland op maandag 25 februari, de aanleg van de toplaag op dinsdag 26 februari. In het stuk van de Gaversstraat tussen de Doornstraat en Aststraat wordt het wegdek op twee plaatsen opgebroken. Dat gebeurt tussen 27 februari en 8 maart ter hoogte van huisnummer 81. Tussen 11 en 22 maart wordt gewerkt ter hoogte van de nummers 67F/69. De werken in de Gaversstraat worden in twee fasen uitgevoerd zodat de tussenliggende woningen altijd bereikbaar zullen blijven.