Heraanleg Klapdorp start volgende week 07 februari 2018

De werken in Klapdorp starten op 12 februari en zullen 120 werkdagen in beslag nemen. Aannemer is de firma Alonco Aannemingen. De werken bestaan uit de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, het vernieuwen van de weg en de aanleg van voetpaden en een fietssuggestiestrook. De totale breedte van de weg blijft behouden. Het kruispunt van de Ettingestraat, Collemanstraat en Klapdorp krijgt een kleine verhoogde inrichting, net als de schoolomgeving en wijk Heuldonk. De werken starten aan het kruispunt. Deze fase duurt 20 werkdagen en in die periode is geen doorgaand verkeer mogelijk. In een volgende fase tussen de Ettingestraat en de begraafplaats zal er eenrichtingsverkeer worden ingevoerd richting Gentstraat. (PKM)